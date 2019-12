Fra i dag kan du helt lovligt købe nytårskrudt

Fyrværkerisalget til dette års nytårsaften begynder i dag søndag den 15. december, og det kan købes helt lovligt ved salgssteder ud over det ganske land.

Selvom du nu kan købe fyrværkeri og måske længes efter at høre høje knald samt se det farverige krudt på himlen, så må du væbne dig med tålmodighed. Det er nemlig ikke lovligt at fyre det af endnu.

Fem gode råd fra Danske Beredskaber 1. Køb kun CE-mærket fyrværkeri 2. Transporter og opbevar max fem kilo Nem – og kun til eget brug 3. Opbevar fyrværkeriet tørt og hold det fra elektriske apparater og varmekilder 4. Opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn 5. Pak ikke fyrværkeriet ud eller fjern beskyttelseshætten fra lunten

Du er nødt til at vente til den 27. december før, du kan sætte en tændstik til lunten. Og det må du så i seks dage til og med den 1. januar 2020.

Skulle du være særlig tændt på at skyde nytåret ind, så vær opmærksom på, at der er begrænsninger på, hvor meget fyrværkeri du må transportere i din private personbil og opbevare i dit hjem. Loven siger max 5 kilo Nem - det vil sige Netto Eksplosiv Mængde - altså hvor meget krudt, der er i fyrværkeriet, men det er altså også en del.

Krudt fra Tyskland - nej tak

Tænker du nu, at det er billigere at smutte en tur over grænsen for at købe krudtet, så kan du godt tro om. Nok er det billigere, men det er ganske ulovligt - uanset om fyrværkeriet er helt lovligt og korrekt mærket i Tyskland. Så hvis du bliver snuppet i grænsekontrollen, venter der en stor bøde og konfiskation af fyrværkeriet.

Fakta om fyrværkeri I Danmark er det lovligt at sælge og købe nytårsfyrværkeri fra den 15. til den 31. december.

Det er lovligt at fyre af fra den 27. december til og med den 1. januar.

Man skal være 18 år for at købe nytårsfyrværkeri og 15 år for at købe helårsfyrværkeri (for eksempel knaldperler, stjernekastere og bordbomber)

Tjek, at fyrværkeriet er lovligt ved at se, om det har 1) CE-mærke, 2) brugsanvisning og 3) advarsler og anbefaling til sikkerhedsafstande. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Husk beskyttelsesbriller

Sidste nytår havnede 225 danskere ifølge Sikkerhedsstyrelsen på skadestuen efter en fyrværkeriulykke. De fleste af skaderne skyldes forkert anvendelse af fyrværkeriet.

- Vi kan se i statistikkerne, at mange af ulykkerne sker, fordi folk glemmer beskyttelsesbriller og står for tæt på fyrværkeriet. Det gælder både, når man er den, der tænder batteriet eller raketten, og når man er tilskuer, siger kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen, Mette Cramon, i en pressemeddelelse.

Særligt unge mænd og drenge er i farezonen, men også børn og tilskuere ender hvert år på skadestuen. Mette Cramon, kommunikationschef, Sikkerhedsstyrelsen

Børn og mænd er særligt udsatte i forhold til at komme til skade, men hvert år er der også tilskuere, som bliver ramt af fyrværkeri. Sikkerhedsstyrelsen sætter ind med en række kampagner, som skal få danskerne til at tænke sig om, når de fyrer krudt af.

- Vi kører flere kampagner, som er målrettet de forskellige befolkningsgrupper, der har størst risiko for at komme til skade. Særligt unge mænd og drenge er i farezonen, men også børn og tilskuere ender hvert år på skadestuen. Vi har gode erfaringer med at ramme de unge på netop deres mest brugte kanaler, blandt andet Snapchat og YouTube, med budskaber i et sprog, de forstår, uddyber kommunikationschefen.