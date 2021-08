Fra 60.000 til 3.000 gæster: Horsens Middelalderfestival genopstår

Festivalkoordinatoren understreger, at det i år også handler om, at festivalen ikke må blive glemt ovenpå corona-aflysningerne.

- Det er vigtigt, vi har sammenholdet i Horsens for at kunne holde fast i, at vi har en Middelalderfestival i 2022, siger Sofie van Norde.

Hun fortæller, at gæsterne fortsat skal have en billet til festivalen, så det er muligt at smitteopspore i tilfælde af corona.