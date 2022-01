Forbudt at fange torsk de kommende måneder

Er du lyst- og fritidsfisker i Sønderjylland og op langs Østkysten mod Horsens, så skal du være opmærksom på, at i år må man kun tage én torsk og én laks med hjem om dagen.

Men frem til 31. marts er det helt forbudt - også for lystfiskerene - at fiske efter torsk. Først derefter træder reglen om én torsk med hjem i døgnet i kraft.

Nyt med én laks - og så skal den være opdrættet

Og som noget nyt er der også kommet begrænsninger på, hvor mange østersølaks, man må fange og tage med hjem dagligt - tidligere har man måtte tage fem laks med hjem dagligt. Men i 2022 er det også kun én laks per person per dag. Og så skal den skal være fedtfinneklippet (det vil sige laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning). Meningen er, at beskytte de vilde laksestammer i Østersøen, skriver Fiskeristyrelsen på deres hjemmeside.

Lystfiskeriformand: - Det giver ikke mening

Forbuddet gælder alle farvande i det østlige Sønderjylland, Østjylland, Fyn og det meste af Sjælland og Bornholm. Et forbud som ikke giver mening, siger formand Lystfiskeriforeningen, Anders Vernersen.

- Det er noget værre rod. Vi mener ikke, det er os, der har tømt vandene, og vores indtryk er, at vi ikke gør skade som lystfiskere, siger han til TV SYD og fortsætter.

- Det tager simpelthen livet af lystfiskeriet, da det let koster 300-400 kroner med en plads på en kutter. Selvom det er en hobby, men hvem gør det for én torsk? Jeg er sikker på, at forbuddet også vil ramme alle dem, der sejler kuttere ud lystfiskere for at fiske. Man tager simpelthen ikke ud for én torsk.

Det er den biologisk dårlige tilstand for flere fiskebestande i Østersøen, som nu også rammer lystfiskeriet, hvor der med nye EU regler sættes yderligere begrænsninger i 2022. Reglerne for lystfiskerne følger dermed de store nedskæringer i det erhvervsmæssige fiskeri, hvor f.eks. kvoten for torsk i den vestlige del af Østersøen er blevet reduceret med 88 procent.

- Som lystfisker tager vi torsk med ind i meget begrænset omfang. Vi tager ikke 100 kilo på en dag, så jeg forstår simpelthen ikke, at det også rammer os, siger Anders Vernersen.

Heller ingen torsk overhovedet for erhvervsfiskere

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2022, der har til formål at beskytte gydeområderne, er fritidsfiskeri af torsk også helt forbudt.

Reglerne gælder også, hvis man tager ud og fisker i området med en turbåd.