Folk stod i kø for at komme i Fængslet

Som noget helt nyt har Fængselsmuseet også tilbudt online museumsformidling på de sociale medier under corona-nedlukningerne blandt andet med videoserien 'Med Mor på Museum'. Her følger man museumsinspektør Anne Katrine Nagel og hendes datter Rakel i museets forskellige udstillinger.

- Det har været vigtigt for os fortsat at kunne formidle de spændende historier, selvom gæsterne ikke kunne besøge os, og det tror jeg også, har inspireret folk til at tage herhen og opleve museet, da det igen blev muligt, siger Merete Bøge Pedersen.

Når museet igen kan tage imod gæster, vil de blive mødt af en ny biograf og en storskærm i forhallen med en 3D-model af fængslet, som det har set ud gennem tiden.