Fejl giver Ernst 6.000 kr.: - Det er et system, der slet ikke virker

- Jeg anede ikke en dyt om det. Jeg synes ærligt talt også, at kommunen eller fjernvarmen skulle gøre opmærksom på det, for nu står jeg jo her og ser dum ud, siger Ernst Nielsen.

Ernst Nielsen kender to andre husstande på vejen, der også har modtaget varmechecken, selvom de har fået fjernvarme. Og de er alle ærgerlige over, at der er blevet lavet fejl.

- Det er jo volapyk og dybt godnat. Jeg er jo ikke en af dem, der faktisk har brug for pengene, siger han.

Ingen hjælp til træpillefyr

Mens Ernst Nielsen modtager en varmcheck, han ikke skal bruge, er det ikke alle, der kan se frem til at modtage hjælpe fra staten - også selvom deres varmeudgifter stiger.