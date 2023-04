Farten på motorvej sættes ned til 80 km/t

Det er dagligt en udfordring at køre nordpå ad motorvej E45 i myldretiden, og fra tirsdag efter påske bliver det formentlig endnu sværere.

Trafikanterne må forvente lidt længere rejsetid, fordi der skal ny asfalt på strækningen mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Begge spor i hver retning snævres ind samtidig med, at hastighedsgrænsen sænkes til 80 km/t, mens asfaltarbejderne arbejder.

I de seneste uger har Vejdirektoratet arbejdet i midterrabatten og nødsporet på strækningen mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Her har de i løbet af aften- og nattetimerne gjort klar til, at strækningen skal have en ny omgang asfalt.