Færre sprøjtemidler og færre udgifter: Drone skal hjælpe Jeppe

- Vi er nødt til at følge med i udviklingen, så jeg synes, det er genialt, siger driftsleder hos Just Christensen, Jeppe Christensen.

- Så det er jo virkelig en win-win for landmanden og for miljøet.

- Dronen har et almindeligt, højopløselig kamera, og så har den et multispektralt kamera, som tager billeder i forskellige farvesprektre. Ud fra det kan man identificere den mørkegrønne farve, som tidslerne har, og skille den fra den grønne farve, som hveden har, siger han.

Droner i udvikling

Anders la Cour-Harbo var med til at forske i brugen af droner til at kortlægge ukrudt tilbage i 2013, men dengang var teknologien ikke, hvor den er i dag.

- Det var for besværligt at flyve med en drone dengang. I dag kan man købe en færdig drone, de flyver glimrende, og mange sælger dem. Udfordringen i dag er måden at bruge den på, hvilket kamera der skal bruges, og hvordan man bruger den indsamlede data efterfølgende, siger Anders la Cour-Harbo, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.

Han mener, at vi kommer til at opleve mere udvikling på området blandt andet indenfor transport af reservedele til havvindmøller og generel logistik.

Regler, teknik og sikkerhed sætter stadig grænser, men det bliver ikke umuligt i fremtiden.

- Der er nogle teknologiske udfordringer, så det, vi gerne vil bruge dronerne til, er nogle år ude i fremtiden, men det skal nok blive løst, det er bare et spørgsmål om tid, siger Anders la Cour-Harbo.

Første sæson på vingerne

Hos Velas kan de mærke interessen for den nye teknologi hos landmændene. Det er første sæson, de har dronen på vingerne, og Mikkel Brauer har allerede været ude at flyve hos flere, end han havde regnet med.