Endelig blev det en festdag trods covid-19

Den hvide kjole med blonder og krystaller har hængt hos skrædderen i månedsvis. Liv Thomassen fra Horsens skulle være konfirmeret den 8. maj i år, men covid-19 satte en stopper for fest og fejring i foråret.

Da forsamlingsforbuddet trådte i kraft, måtte landets konfirmander kigge langt efter den store dag. Begrænsningen på ti personer bragte ikke kun en længere ventetid med sig, men også en uvished for hvornår festen kunne stå.

Men søndag den 30. august lykkedes det for 15-årige Liv Thomassen, og kirkeklokkerne kunne ringe til konfirmation i Horsens Klosterkirke.

Nerver af flere omgange

I perioden op til konfirmationen har Liv Thomassen og hendes mor Lene Thomassen været spændte, men også nervøse for om konfirmationen denne gang kunne gennemføres.

- Vi har hele tiden sagt, at først søndag morgen tror vi på det, men i dag er alt godt, siger Lene Thomassen.

Først da datoen kom på plads, kunne forberedelserne gå igang på ny. Blandt andet skulle kjolen igen prøves efter et forlænget ophold hos skrædderen. Her havde den hængt i over et halvt år, men hjælp skulle der ikke bruges meget af. Vokseværket havde heldigvis ikke sat ind, og der var ikke brug for en ny kjole.

Ved alteret pressede nervøsiteten sig på igen, da den store dag langt om længe skulle forløses.

- Det var nervepirrende, da vi skulle op til alteret, men jeg havde nogle gode kammerater, og vi var gode til at støtte hinanden. Vi havde også en god præst, så det hele gik bare mega godt, siger Liv Thomassen.

Traditionsrig dag på nye flasker

Liv Thomassens konfirmation blev anderledes end tidligere konfirmationer, men smilet var ikke til at tage fejl af.

- Jeg har glædet mig rigtig meget, især efter det er blevet udsat. Så har jeg haft tid til at glæde mig ekstra meget, siger Liv Thomassen.

Gudstjenesten blev forkortet, og der blev sunget færre salmer end normalt. Håndspritten stod klar ved indgangen, men desværre måtte der være flere restriktioner for at kunne gennemføre søndagens festligheder. Hver konfirmand måtte maksimalt have syv gæster med i kirken, og det resulterede desværre i en afvisning af en konfirmands mormor i døren.

- Vi kan ikke tage flere ind, end der er plads til, og det gør vi for at passe godt på hinanden, siger Ane Helgestad Bjerregaard, sognepræst.

Efter en vellykket konfirmation rykkede festen videre til Scandic Bygholm Park i Horsens med 42 festklædte gæster.