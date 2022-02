- En diktaturstat forsøger at nedgøre en demokratisk stat

Han har selv familie i det vestlige Ukraine, som han naturligt er i kontakt med for at blive opdateret om det nyeste, så foreningen også har mulighed for at hjælpe, når det bliver nødvendigt.

- Vi vil hjælpe og gøre alt, hvad vi kan for at skaffe det nødvendige nødhjælp, for jeg tror, der kommer et behov for det, siger han.

Roman Boichuk forsøger at udarbejde en plan for både foreningens arbejde og sin egen families sikkerhed, for ingen kan lige nu spå om fremtiden.

- Man skal reagere på de forhold, der er, og derfor bliver vi nødt til at have en plan, for det er svært at vide, hvor russerne stopper, afslutter han.