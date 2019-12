Efter mere end 40 år på stamværtshuset er det slut for Erik og Lisa

For Lisa Clausen og Erik Andreasen har værtshuset Børsen i Horsens i en menneskealder været en slags ekstra dagligstue og et socialt mødested, hvor der altid har været mulighed for at få en øl og en god snak.

Men nu er det slut. Værtshuset lukker og slukker den 5. januar. Så om få dage må de trofaste stamkunder derfor finde sig et andet sted, når de skal have sig en stille formiddagsbajer.

Mange kommer fra området, så det er hyggeligt at mødes over en øl og vende verdenssituationen. Erik Andreasen, pensionist, Horsens

- Det er så trist, det lukker. Her er fyldt med mange dejlige mennesker, og Børsen er et trygt og godt sted at komme også for piger, siger Lisa Clausen, der er kommet på værtshuset næsten dagligt siden begyndelsen af 1970'erne.

- Det er skønt lige at tage et smut forbi til en enkelt øl, når dagens arbejde eller andre gøremål er lavet, synes Lisa Clausen.

Også for Erik Andreasen bliver det en vemodig dag, når det 52 år gamle værtshus i Lichtenberggade drejer nøglen om. Han bor i en lejlighed oven på Børsen, og også han er kommet på værtshuset i mere end 40 år.

Der er jo caféerne, men de er jo ikke for sådan nogle ældre mennesker som os, og så koster en bajer jo omkring 80 kroner, og man må ikke ryge. Erik Andreasen, pensionist, Horsens

- Det er et kanon dejligt sted fyldt med atmosfære, og mange kommer fra området, så det er hyggeligt at mødes over en øl og vende verdenssituationen, fortæller Erik Andreasen.

Socialt samlingspunkt forsvinder

Tiden er ved at løbe fra mange af de såkaldte brune værtshuse med askebæger på bordet og billard i baglokalet. Men med lukning af Børsen forsvinder et socialt samlingspunkt.

- Jeg har holdt mange fester og mærkedage her - både fødselsdage og begravelser - og tilbage i 70'erne var her også enkeballer, siger Lisa Clausen.

Café, nej tak

Både Lisa Clausen og Erik Andreasen kommer til at savne Børsen, da alternativerne ikke er indbydende.

- Der er jo caféerne, men de er jo ikke for sådan nogle ældre mennesker som os, og så koster en bajer jo omkring 80 kroner, og man må ikke ryge. Nej, det giver ikke mening, siger Erik Andreasen.

