Efter 40 år er heavyband stadig toppen: - De gør drenge til mænd

- Mine børn på 23 og 25 år har jeg svært ved at få ind i Pretty Maids-folden, så der er snart ikke andet for end at skrue på arven, indtil de begynder at lytte med.

Forsanger uhelbredelig syg

Tilbage i februar i år talte TV SYD med forsanger Paul Christensen (bedre kendt som Ronnie Atkins) om hans sygdomsforløb.

På trods af lovninger om en kræftfri fremtid ville skæbnen det anderledes, og allerede en måned efter at Paul Christensen blev erklæret kræftfri, vendte kræften tilbage. Kræften havde via blodbanerne spredt sig til knoglemarven, og Paul Christensen blev i marts 2020 erklæret uhelbredelig syg med kun en meget lille chance for at overleve.