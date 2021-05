De betalte den ultimative pris: Nu får de opkaldt veje efter sig

- Rigtig mange har hjulpet os, og det viser, at det betyder noget, at vi husker at stoppe op og mindes de historiske begivenheder, og de folk, der ydede en helt særlig indsats, siger Peter Sørensen.

Efterkommerne har givet lov til, at 46 af navnene må bruges til at hædre modstandsfolkene. Øverst på prioriteringslisten står de modstandsfolk, der mistede livet i modstandskampen, og Henning Grønlund Carlsen og Georg Walther Andersen er de to første.

- Det er dejligt, at vi nu får de to første vejnavne til minde om modstandsfolkene, og jeg ser frem til, at vi i de kommende år kan mindes endnu flere frihedskæmpere, når vi får mulighed for det med andre nye veje, siger Peter Sørensen.