Christa og Michael er en af årsagerne til dansk cykelsucces

- Michael havde en tendens til at ringe hjem søndag aften, når de havde været ude til løb for at høre, hvad vi skulle have til aftensmad, og om der lige var plads til tre af rytterne også. Det har også været med til at skabe tillid, at de vidste, at der altid var åbne døre, siger Christa Skelde.

- Vores to børn føler nok også, at de har haft et par ekstra storebrødre. For eksempel faldt vores søns fødselsdag ofte sammen med, at vi havde samling med holdet, og så skulle vi jo sørge for at fejre ham også, siger hun.

Når holdet var på træningslejr i Sainte Maxime i Frankrig, boede rytterne i lejligheder i et hus, som ægteparret havde lejet billigt gennem en bekendt. Her skulle de selv stå for madlavning og opvask.