Camilla sad med en spraydåse - i dag er hun en af landets bedste

Først troede Camilla Christensen, at det var et dukkehus, men da hendes far løftede låget på den store kasse, kom noget helt andet til syne. Den var gul og blå, havde fire hjul med kraftige dæk og en motor. Fire-årige Camilla Christensen var ekstatisk. En crosser var meget federe end et dukkehus. Motorsport og biler var allerede omdrejningspunktet for familien Christensen, men med fødselsdagsgaven begyndte noget for alvor at spire i Camilla. Hun var med sin far til løb og sammen brugte de adskillige timer i garagen. Mekanikken var dog ikke det, der fangede hende. For lige så begejstret som hun er for fart og adrenalin, er hun for at tegne og male. Og da hun som 13-årig satte sig foran bilen i garagen med en spraydåse i hånden, vidste hun lige præcis, hvad hun ville med sit liv. - Jeg har altid været kreativ på papir. Alt hvad jeg kunne få lov til, og da jeg så kunne kombinere det med at male på bilerne, var det bare totalt fedt, fortæller hun.

Uddannelsen til autolakerer tager op til fire år og ni måneder. Kravet for at begynde på uddannelsen er folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik. Foto: Katrine Dam, TV SYD

I dag er 22-årige Camilla Christensen netop færdig med sin uddannelse som autolakerer og dermed en del af udviklingen mod en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i et ellers mandsdomineret erhverv. At kun mænd kan være autolakerer, er dog ikke den eneste fordom, som Camilla Christensen måtte kæmpe imod, da hun valgte at følge sin drøm om en erhvervsuddannelse og en hverdag på værkstedet.

Flere kvinder i faget For blot 10 til 15 år siden var der kun en sjælden gang imellem en kvinde på uddannelsen til autolakerer på College360 i Silkeborg, der er landsskole for autolakererne. For 12 år siden lå andelen af kvinder i omegnen af 5 procent, og da Camilla Christensen begyndte, var de tre kvinder ud af en gruppe på 40 elever.

Hvad laver en autolakerer? arrow-down

Nu fem år senere er fordelingen af kvinder og mænd på det nyeste optag anderledes. Her er 41 procent nemlig kvinder. - Jeg tror, det er meget sundt for en branche, at fordelingen af kvinder og mænd er mere lige. Det skaber også et bedre miljø og en anden kultur på uddannelsen, siger Daniel Krarup Jørgensen, som er uddannelsesleder på Auto på College360 i Silkeborg.

Bag på Camilla Christensens jakke er der et logo med et billede af en kvindelig autolakerer og teksten: "Girls behind the gun" Foto: Katrine Dam, TV SYD

Hans oplevelse af de kvindelige autolakerer er, at de er mere omhyggelige og grundige. Selvom de måske ikke er helt så hurtige som mændene, så fuldfører de til gengæld deres opgaver 100 procent korrekt i første omgang. - Vi kæmper lidt med, at virksomhederne skal bryde med forventningen om, at det er et mandefag. De kan godt være tilbageholdende med at tage kvindelige lærlinge, men ofte får de øjnene op for kvindernes potentiale, så snart de har dem ude i praktik, forklarer Daniel Krarup Jørgensen.

Hos Lak og Rep i Esbjerg, hvor Camilla Christensen arbejder, har der altid været flest mandlige autolakerer. Selvom stemningen og tonen er god, oplever Camilla alligevel den skæve kønsfordeling. - Jeg skulle lige lære at finde rundt i det, for det er meget en mandeverden, men med tiden har jeg lært bare at sige: - Det er godt med jer, når de fyrer nogle jokes af. På samme måde tager hun det med et smil, når kunder spørger efter en autolakerer, selvom hun står lige foran dem som nu færdiguddannet. - De kigger automatisk rundt for at få øje på en mand, som de kan tale med. De opdager ikke lige med det samme, at jeg altså også er autolakerer. Det er lidt sjovt, for så kan jeg fortælle dem, at de godt kan gå til mig, for jeg kan hjælpe lige så godt som de mænd, der er her, fortæller hun.

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en autolakerer er at afmontere og afdække bilen før lakering. At spartle ujævnheder, slibe og grunde før lakering, sprøjtelakere biler og sætte færdiglakerede biler til tørring i tørrekabine. En opgave kan også være at dekorere biler og lastbiler med for eksempel navn og logo. Foto: Katrine Dam, TV SYD Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en autolakerer er at afmontere og afdække bilen før lakering. At spartle ujævnheder, slibe og grunde før lakering, sprøjtelakere biler og sætte færdiglakerede biler til tørring i tørrekabine. En opgave kan også være at dekorere biler og lastbiler med for eksempel navn og logo. Foto: Katrine Dam, TV SYD Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en autolakerer er at afmontere og afdække bilen før lakering. At spartle ujævnheder, slibe og grunde før lakering, sprøjtelakere biler og sætte færdiglakerede biler til tørring i tørrekabine. En opgave kan også være at dekorere biler og lastbiler med for eksempel navn og logo. Foto: Katrine Dam, TV SYD

Stigningen i antallet af kvinder på uddannelsen til autolakerer mærker de også hos Lak og Rep. Her er tre kvindelige lærlinge ansat. Det giver noget andet til arbejdsdagen, at begge køn er mere ligeligt repræsenteret, mener Camilla Christensen. - Der kan godt være lidt mandehørm indimellem, men vi kan også sagtens have det sjovt, selvom vi er piger. For klog til at blive autolakerer At være kvinde i en mandsdomineret verden er én ting at kæmpe imod, når man som Camilla Christensen har en drøm. Noget andet er omverdenens forventninger. I tiende klasse undrede det nemlig en underviser, at Camilla Christensen ville have en erhvervsuddannelse. - Hun spurgte mig, om jeg nu var sikker på, at jeg skulle være autolakerer, for med det jeg lavede i skolen, var jeg for dygtig til at skulle have en erhvervsuddannelse. Så hun syntes, at jeg skulle vælge en gymnasial uddannelse i stedet. - Jeg svarede, at jeg vidste, at jeg skulle være autolakerer, og det kunne hendes mening ikke ændre på.

Foto: Katrine Dam, TV SYD

Camilla Christensen troede nok på sig selv og stod fast, men hun ærgrer sig over, at en underviser kunne finde på at stille spørgsmålstegn. Særligt når nu der mangler unge på mange erhvervsuddannelser. - Der har været mange fordomme om, at man så ikke er klog nok til andet, hvis man vælger en erhvervsuddannelse, men der er mange af de uddannelser, hvor man også skal være boglig, og man skal kunne mange forskellige ting med både hænder og hoved, siger hun.

Foto: Privatfoto

Blandt landets bedste At være autolakerer er det fedeste job, man overhovedet kan have. Det er Camilla Christensen ikke i tvivl om. Når bilerne kommer ind med skader, kan hun reparere og lakere dem, så de ser ud som nye. Det giver hende følelsen af tilfredshed. - Jeg er rimelig nørdet. Jeg elsker alt, der handler om autolakering og at få lov til at gå i detaljer med tingene, fortæller hun og forklarer, hvor en god autolakerer går op i detaljerne og tager sig tiden, men samtidig forstår balancen mellem umage og tid.

Camilla Christensen har malet en scooter til en venindes barn. På siden har hun skrevet fødselsdatoen samt oplysninger om vægt, højde og selve klokkeslettet for fødslen. Foto: Katrine Dam, TV SYD