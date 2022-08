By har fundet en måde at spare på varmen - alligevel har borgere modtaget en varmecheck

- Vi vil selvfølgelig allerhelst have en ordning, hvor ingen fik penge, hvis det ikke manglede dem. Men når vi betaler til over 400.000 danskere, der har brug for de her penge, så må vi leve med, at ingen systemer er perfekte, og der vil være enkelte fejl, siger ministeren til TV 2.

Derfor må Preben Ammitzbøl finde noget at bruge pengene på.

- Det kunne godt være, jeg tog en tur i sommerhus med børn og børnebørn, smiler han.