Bordtennisklub tvunget til at flytte efter 33 år

De går op i, at der skal være plads til gode grin og kampe, men her i lokalerne har de også mulighed for at lave mad og komme og gå på alle tider af døgnet.

- Det er uden tvivl et af Jyllands allerbedste bordtenniscentre, siger Ole Lund.

Priser presser klubber

Det er ikke kun bordtennisklubben i Horsens, der mærker udfordringerne. Hos DGI hører de om foreninger, der er presset på økonomien.

- Vi må erkende, at der er rigtig mange foreninger, i særlig grad de foreninger som er afhængig af megen energi, det kan være svømmehaller, de større idrætshaller og de selvejende institutioner, der nu for alvor mærker, at det trykker på de her driftsudgifter, siger Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland.