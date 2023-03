Bøfsandwich er blevet kæmpe succes for museum

Café Ella vandt prisen for 'Danmarks Bedste Bøfsandwich 2022'. Sidenhen har vi kunnet fortælle, hvordan det har lokket folk fra hele landet til caféen - og nu viser det sig også, at landets bedste bøfsandwich er en god forretning for Horsens Kunstmuseum. Café Ella har nemlig lokaler i kunstmuseet, og ifølge museumschef, Claus Hagedorn-Olsen, har man efter prisuddelingen oplevet en stigning i antallet af besøgende på museet – og han mener, at det er på grund af netop Danmarks Bedste Bøfsandwich. - Bøfsandwichen har haft en seriøst stor betydning for forøgelsen af besøgstallet, siger han til TV SYD. Museumschefen fortæller, at man i februar måned har oplevet en tredobling af antallet af besøgende på kunstmuseet.

Claus Hagedorn-Olsen, der er museumschef på Horsens Kunstmuseum, er glad for, at Café Ellas bøfsandwich kan lokke flere gæster til kunstmuseet. Foto: Ole Møller

Bøfsandwich kan være lige så vigtigt Bøfsandwichen topper ikke umiddelbart listen over højkulturelle retter og kan næppe findes på menukortet på fine michelin-restauranter, mens billedkunsten omvendt ikke er dominerende på bøfsandwichens hjemstavne som den lokale grill.

Men mødet mellem disse yderkanter af det kulturelle lag er faktisk ikke så særligt endda – i hvert fald ikke hvis man spørger Karen Hvidtfeldt, der er professor ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation ved Syddansk Universitet og som forsker i kulturformidling i teori og praksis på museer og andre kulturinstitutioner. - Det er almindeligt kendt, at en museumsbutik kan trække lige så meget som selve udstillingen. Nogle gæster bruger faktisk længere tid i shoppen, end de gør på selve udstillingen, og det samme kan godt være sandt for en museumscafé, siger hun.

Se Cafe Ella blive overrasket med prisen her.

Hun peger på, at forskning viser, at mange gæster besøger museer som anledning til at ’lave noget socialt med nogle de kender’, i lige så høj grad som de kommer for at besøge en bestemt udstilling. - I den sammenhæng giver det god mening, at det betyder noget, hvad man kan få i caféen. Det kan være lige så vigtigt, om der er en god bøfsandwich i caféen, som at der er en god udstilling på museet, siger hun. 'Højkulturel bøfsandwich' En anden ting er, at bøfsandwichen faktisk kan hjælpe museet med at tiltrække andre gæster, end de der normalt kommer i den horsensianske udstilling. - Hvis museet gerne vil være en del af hverdagskulturen, så giver det god mening at have noget for enhver smag, og netop en bøfsandwich kan jo være med til at modvirke den eksklusive og ekskluderende kultur, der nogle gange kan være omkring kunst- og kulturformidling, siger Karen Hvidtfeldt.

Der er både syltede, sprøde, søde og salte elementer i bøfsandwichen hos Café Ella. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD