Anna og Evgeniiy sang for deres hjemland: Det vigtigste er freden

Kontrasten mellem den saglige ro i kirken og krigens dystre kendsgerninger er skarp. For Anna Mosiiuk og Evgeniiy Mosiiuk er krigen i Ukraine i frisk errindring.

De er kommet til Danmark for 18 dage siden og står i Vor Frelsers Kirke i Horsens for at synge for Ukraine.

- Vi vil gerne fortælle om den ukrainske kultur, og vise de ukrainske traditioner. Det er samtidig vores mulighed for vise, at vi er meget taknemmelige for, at danskerne har taget imod os, siger Anna Mosiiuk.