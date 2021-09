42-årig død efter arbejdsulykke

Den 42-årige fik svære og alvorlige kvæstelser i hovedet, da han kom i klemme mellem en maskine og en påhængsvogn under sit arbejde på fabrikken, der ligger i Løsning ved Hedensted.

Efter ulykken blev han bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Den 42-årige var bosat i lokalområdet, og hans pårørende er underrettet.

Kolleger opdagede ulykken

Det var mandens kolleger, som opdagede ulykken og slog alarm ved 04.30-tiden tirsdag morgen.

Arbejdstilsynet blev tilkaldt for at undersøge omstændighederne ved ulykken nærmere.

Ved dødsulykker eller andre alvorlige ulykker under arbejde skal tilsynet undersøge de nærmere omstændigheder for at klarlægge, om regler i forbindelse med arbejdet er blevet overholdt.