14-årige Lucas har fået job i børnehave

Han er en del af spireordningen, som lige nu er et forsøg i to børnehaver i Horsens Kommune og som siden 2018 har været en fast del af plejehjemmene i kommunen.

- Jeg synes, det er spændende, sjovt og anderledes i forhold til de normale fritidsjob, man kan have som 14-årig, siger Lucas Mikkelsen.

Gyngeturene er ekstra sjove, når 14-årige Lucas Mikkelsen giver et puf, og turen går "helt op til månen". Puffet giver han med glæde to eftermiddage om ugen, når han møder på arbejde i børnehaven Væksthuset i Stensballe.

I november 2022 udvidede de ordningen til at gælde to børnehaver, som nu får besøg af to gange om ugen.

Siden 2018 har Horsens Kommune ansat unge skoleelever mellem 13 og 17 år på adskillige plejehjem. Opgaverne har været at gå ture, spille spil og hygge om beboerne.

- Det er ret sjovt. Det giver anerkendelse, for jeg ved, jeg gør det godt, når jeg kommer, og de bliver glade for at se mig, siger han.

Tilbagemeldingerne fra både kollegaer, forældre til børnene og børnene selv understreger betydningen af hans besøg.

- Flere af forældrene siger, at børnene taler om Lucas derhjemme, og de glæder sig til, han kommer. Det er også det, personalet siger. De bliver spurgt: "Hvornår kommer Lucas?" Så han er efterspurgt, siger Anni Jacobsen, dagtilbudsleder, Dagtilbud Stensballe.

Selvom børnene og kollegaerne har stor glæde af besøgene, giver det også Lucas Mikkelsen mere end blot løn.

- Jeg kan mærke, at jeg har fået mere selvtillid, siden jeg er begyndt hernede, også fordi jeg bliver anerkendt af mine kollegaer og af børnene, siger han.

En ekstra legekammerat

Inden Lucas Mikkelsen kunne begynde som spire hos børnehaven, fik han en grundig introduktion i at arbejde med børn.

- Det er noget med at være forberedt og jævnligt have samtaler om, hvorfor vi gør det, vi gør, hvad formålet er, og hvad børn har brug for. Og så er det jo egentlig bare leg, siger Anni Jacobsen.

Derfor fungerer han heller ikke som en ekstra pædagog, men udelukkende som en ekstra legekammerat, der skal være med til at give børnene lidt flere smil.

- Spirerne kan lege og være sammen med børnene på en anden måde og som et supplement til det pædagogiske personale. Det er et stort barn, der leger med mindre børn, siger Anni Jacobsen.

Lige nu kører arbejdet videre som en forsøgsordning i børnehaverne, men for Lucas Mikkelsen kan arbejdet her blive til mere end et fritidsjob.

- Jeg har overvejet at blive pædagog, og hvis det bliver en succes med spireordningen, tager jeg helt sikkert også en sæson mere, siger han.