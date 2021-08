Vilde biler, blå blink og kræftramte børn giver den max gas

Selvom Vilma ikke er ret gammel, har hun haft kræft i det ene øje.

Men hun føler sig glad og godt på vej trods sygdommen.

- Det går godt, fortæller hun.

En smule glæde giver det også for hende at være med til Børnecancerfondens store event på Jyllandsringen: Sportscar Event.

Her stiller 25 bilejere op med deres muskuløse biler, så de 70 fremmødte, kræftramte børn kan få sig en køretur, hvor der med garanti kommer til at lugte lidt af brændt gummi.

Og det er ikke kun Vilma Burri Thomsen fra Kjellerup, der er vild med arrangementet.

- Jeg synes, det er fantastisk, lyder det fra hendes svært begejstrede far, Thomas Thomsen.

Sjovere end kvalme og opkastning

Sidste år blev arrangementet aflyst på grund af corona, men onsdag var børn og biler på banen igen.

- Vi ved fra børnene, det er sjovere at snakke med deres kammerater om, at man for eksempel har været ude at køre i en Lamborghini end at snakke om kvalme og opkastning. Så det er en virkelig, virkelig dejlig dag, fortæller Marianne Benzon Nielsen, direktør for Børnecancerfonden.

Det er ikke kun de kræftramte børn og deres familier, der nyder dagen på Jyllandsringen.

Kørerne stiller gladelig op til det tilbagevendende arrangement, selvom de dækker omkostningerne af egen lomme.

- Det gør vi for den gode sags tjeneste, og så har vi jo et superfedt og godt sammenhold samtidig os kørere iblandt, fortæller Jannik Faurschou, bilejer fra Ry.