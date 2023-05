Vil ikke give op: Kampen fortsætter for nyt, storslået museum

- Det er tydeligt, at den brede opbakning til et nyt, stort projekt er væk, konstaterer hun i et skrifteligt svar til TV MIDTVEST.

- Det her byråd har en opgave i forhold til at visioner og drømme ikke må dø, bare fordi vi er i en økonomisk presset situation lige nu, siger formanden for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

Men det er alt for tidligt at drikke gravøl for visionen om et nyt museum.

- Der skal ske noget, og vi ved også, at der er økonomisk bombe, som tikker under de nuværende bygninger. Det er så akut, at vi lige nu er i gang med at renovere. Det er en gammel bygning, og der er ting, der ikke er tidssvarende, som vi bliver nødt til at tage ansvar for. Det handler om sikkerhed, og det handler om bygningens tilstand, siger Johan Brødsgaard.

Men der er også brug for mere plads, efter Museet har overtaget dele af kunstneren Per Kirkebys værker.

Med de to store navne på "plakaten" er det tid til at give museet en ny placering, mener Johan Brødsgaard fra Radikale.

For tre år siden arvede museet 12.000 værker fra den afdøde kunstner Per Kirkeby.

- Jeg orker bare ikke, at vi skal bruge 13 år mere på noget, som måske er et fantasiprojekt, slår han fast, og peger på, at forudsætningerne for projektet er ændre ti løbet af de 13 år.

- Jeg synes vi skal se på, hvordan vi kan udvide og udvikle Museum Jorn med den placering, som den har i dag. Det er ikke det samme som at jeg ikke vil investere i et museum i fremtiden, for det synes jeg, det fortjener, siger Steen Vindum.

Men i stedet for at bygge nyt bør museet udvikles, mener viceborgmester fra Venstre, Steen Vindum.

Johan Brødsgaard vil fortsat kæmpe for et nyt museum.

- Asger Jorn er bare så stort et navn – ikke bare i Danmark, men også internationalt - og så er der kommet den dimension på, at man har overtaget en del af Per Kirkebys værker, så der er brug for mere plads. Og jeg tror, de to navn tilsammen godt vil kunne danne rammen om et nyt museum, siger han.

Venstres Steen Vindum er enig i, at museet er et sted, som både kræver investering og større anerkendelse. Han håber nu, at politikerne kan blive enige om en ny plan for museet i Silkeborg.

- Tingene kalder på, at der indenfor et halvt til et helt år bliver lavet en helt ny aftale om, hvordan vi får løftet Museum Jorn godt videre, siger han.