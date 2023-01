Venstre-veteran genopstiller ikke ved næste valg

29 år i dansk politik

Kristian Pihl Lorentzen, som oprindeligt er fra Silkeborg, begyndte sin politiske karriere i Kommunalbestyrelsen i Kjellerup i 1993.

Siden er det blevet til 29 år i dansk politik og en stol i Folketinget siden 2005.

Op til valget i 2022 lagde Venstre-manden alle sine vågne timer i valgkampen. Alligevel blev det ikke til en plads på Christiansborg.

- Lige efter valget var jeg træt af det. Der ville jeg da gerne vinde. Men efter lidt tid og overvejelser, så er det faktisk med lettelse og stor optimisme, at jeg kaster mig over et nyt kapitel, siger Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er en dejlig fornemmelse bagefter, fordi man er helt afklaret.

Fra politiker til lobbyist – og måske fotograf

Selvom Venstremanden kalder fremtiden for et helt nyt kapitel, så kan han alligevel ikke slippe politik helt.

- Jeg kommer til at beskæftige mig lidt med politik, ikke som politiker, men som kommunikationskonsulent, hvor jeg kommer til at beskæftige mig med politiske spørgsmål også – og jeg skal også holde oplæg om vores folkestyre, fortæller han og påpeger, at han mener, at folkestyret er i en værre tilstand, end da han begyndte som politiker.

- Og det har ikke noget med mig at gøre - men noget med sociale medier, landsdækkende medier, som er med til at gøre historierne om politik overfladiske og så en tendens til, at man udelukkende interesserer sig for enkeltsager i stedet for at se på helheden, og desuden bare kan stifte et nyt parti, i stedet for at blive og kæmpe for at trække sit parti i en bestemt retning, siger han.