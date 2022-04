Venstre: Sagen om amputationer er en skandale

Anders G. Christensen, der er formand for Venstre i Region Midtjylland, mener, at sagen er en skandale.

- Nu er det 90 patienter om året, der har været fremme i medierne. Men hvis det er, som nogle siger, at det har stået på i flere år, så snakker vi jo om 400-450 patienter, der har fået amputationer, som ikke var nødvendige. Det er jo en skandale, siger han til TV MIDTVEST.

Sagen skal behandles

Ifølge regionsrådsformanden Anders Kühnau (S) er det dog ikke besparelser i 2019, der har spillet en rolle.

- Vi har ikke reduceret kapaciteten i forbindelse med besparelserne. Besparelserne gik dengang på at sammenlægge ledelser og fjerne et vagtlag i Viborg, men de her amputationer foregår ikke inden for de vagter, så det har ikke noget med det her at gøre, siger han til TV MIDTVEST og fortsætter:

- Dengang bad vi også hospitalsledelsen komme med sin vurdering, og vi fik svaret, at besparelserne ikke gav anledning til dårligere patientsikkerhed eller faglig udførsel af arbejdet.