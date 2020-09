Venstre mangler kandidat til topposten ingen vil have

Der er kun et års tid til valget til regionsrådet i Region Midtjylland.

Her vil Venstre endnu engang forsøge at vriste formands-posten fra Socialdemokratiet.

Der er bare en stor udfordring.

Jeg tror, de har bedre kandidater blandt de andre, de har i tankerne. Kristian Jensen, Venstre

Det kræver en venstre-profil i sværvægtsklassen, hvis den nuværende formand, stemmeslugeren Anders Kühnau, skal vippes af pinden ved valget om et år.

Flere store venstre-profiler er da også blevet prikket på skulderen, men alle har foreløbigt takket nej.

En af dem er Kristian Jensen - den tidligere næstformand og kronprins i partiet.

- Jeg er blevet spurgt, og jeg har også givet dem det svar, at det ikke er mig, der skal stille op.

- Jeg tror, de har bedre kandidater blandt de andre, de har i tankerne. Derfor har jeg bedt dem om at kigge videre, lyder det fra Kristian Jensen.

Mandag den 31. august er det nøjagtig et år siden, Kristian Jensens politiske liv blev ændret totalt. På et skæbnesvangert møde i Brejning brast drømmen om at komme til at stå i spidsen for Venstre. Her fortæller han om status i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kissmeyer takker nej til revanche

Et andet navn kunne være Carsten Kissmeyer.

I 2017 var han kandidat men tabte til Anders Kühnau, der fik 63.000 personlige stemmer mod Kissmeyers 39.000.

- Jeg vil gerne have, de finder en anden spidskandidat end mig, siger Carsten Kissmeyer, der i dag sidder i Folketinget.

Læs også Flere partier vil beholde bredbåndspulje mod regeringens ønske

Spørgsmål: Har du talt med nogen, du ved er interesseret i det?

- Det tror jeg faktisk.

Kan du komme nærmere ind på, hvem det er?

- Nej! Ha, ha, ha, griner Kissmeyer.

Bestyrelsesformand for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, erkender, at det er vigtigt med et kendt ansigt som kandidat.

- I de her tider er det da klart, at hvis man ikke er kendt, så skal der gøres endnu større arbejde for at kunne trække de stemmer, lyder det fra formanden.

Merrild skal have luft

Et kendt ansigt kunne være Martin Merrild.

Mandag kom det frem, at han snart stopper som formand i Landbrug & Fødevarer. Han er dog helt afklaret med en eventuel fremtid i reginal politik.

Jeg har en familie, som jeg helt klart har forsømt i mange år. Martin Merrild, Venstre

- Den opgave kan jeg ikke påtage mig.

Hvorfor ikke?

- Jeg trænger simpelthen til at få lidt mere luft og lidt mere fred, og jeg har en familie, som jeg helt klart har forsømt i mange år.

- Alle de der ting, det skal der samles op på nu, siger Martin Merrild.

Læs også Borgmester hjælper oversvømmede lodsejere - men det møder modstand

Det er altså op ad bakke for Venstre i Region Midtjylland, men formanden forsikrer, at man nok skal finde en god kandidat.

- Du får mig ikke til at sige navn, hvem jeg har prikket på skulderen, men jeg kan godt sige, at vi leder, og vi leder selvfølgelig på øverste hylde, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

I aften er der møde, hvor punktet blandt andet skal diskuteres.