Venstre-mand tager hul på valgkampen

Folketingspolitikeren fra Ans, der ligger mellem Silkeborg og Viborg, har valgt at åbne i Viborgs gågade. Det er første gang, han åbner sådan en butik.

- Jeg synes, det er en fantastisk idé at have sådan en butik, der er en slags politisk café. Folk kan komme ind at stille spørgsmål og hygge sig. Jeg håber også, der kommer politiske modstandere herind, så vi kan få en lille politisk dyst herinde, siger folketingspolitikeren, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Skyder valgkamp i gang med pistol

Den officielle åbning af butikken fejrer han ved at skyde valgkampen ind. Det skal forstås helt bogstaveligt, for han vil fyre en pistol af.

- Det er selvfølgelig for sjov og ballade, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Andre steder har midt- og vestjyderne ikke helt så travlt med at komme i gang med valgkampen.

Fylder ikke på gaden

På gaden uden for butikken fyldte det kommende valg i hvert fald ikke helt så meget som hos Venstre-manden.

- Jeg ved godt, det er tæt på, men lige nu fylder det ikke meget. Jeg er lige kommet tilbage til skole, siger Sebastian Barfod fra Viborg

Han bliver bakket op af viborgenseren Christina Andersen:

- Det er ikke meget, jeg går og tænker på det, men jeg synes da, der er nogle politikere, som begynder at gøre sig bemærkede på forskellige måder.

Travlt i annonceafdelingen

Det kan de også mærke hos lokalaviserne. Hos Midtjyllands Avis er man en del af en dagbladsfamilie, som især dækker Herning, Silkeborg, Ikast-Brande og Skive kommuner.

Her er der begyndt at blive rift om annoncepladsen:

- Det største forarbejde i vores hus sker i den kommercielle afdeling, hvor annoncesælgere har rigtig travlt med at servicere folketingspolitikere og de politiske partier, siger Henrik Krabbe, chefredaktør på Midtjyllands Avis.

I Viborg er Kristian Pihl Lorentzen i hvert fald klar med både plakater og valgbrochurer. Og skulle Mette Frederiksen trække spændingen i langdrag har han for en sikkerheds skyld lejet butikken til maj næste år.