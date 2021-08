Vejrnørd laver sin egen vejrudsigt for Silkeborg - tit er han bedre end DMI

Henrik Jessen vurderer, at udstyret i dag beløber sig til omkring 10-15.000 kroner.

- Det er ikke det, man kommer hjem med fra byggehandlen, konstaterer han.

Samlet set bliver vejrdata som fugt og temperatur opdateret hver femte sekund, mens silkeborggenserne må nøjes med at få opdateret vejrudsigten en gang i timen.

Hvorfor har du lavet din egen hjemmeside, når der findes DMI og YR?

- Fordi man kan. Jeg synes, det er vildt fascinerende at lave sin egen vejrudsigt og registrere sin egne vejrdata. Jeg er sgu stolt over at være en vejrnørd.

Selvom vejrnørden gruer for klimforandringer, så krydser han fingre for mere vildt vejr.

- Det må godt være ekstremt. Men det er kun fordi, jeg synes, det er fedt at registrere.