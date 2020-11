Vejdirektoratet erkender: Asfalt larmer for meget – erstatning på vej til flere husejere

- Det er ikke noget, der batter

De erstatningsberettigede har ifølge Vejdirektoratet fået tildelt i omegnen af 25.000 kroner.

Et beløb, der ikke rækker langt i kampen om at komme støjgenerne fra motorvejen til livs, lyder det fra Rune Birkemose Jakobsen, der er en aktiv del af gruppen ’tag toppen af støjen’, som arbejder for at for udbedret støjgenerne langs Silkeborgmotorvejen.