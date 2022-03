Vanvittig video: Laver U-vending midt på motorvejen

Jesper Vang anmeldte episoden til politiet med videoen som dokumentation. Han lagde den samtidig også på Facebook. Det gjorde han, ifølge ham selv, fordi han var så rystet og målløs over det.



I dag er videoen dog fjernet igen.

- Politiet ringede til mig i går aftes (onsdag, red.) og bad mig slette den. De sagde, at de havde modtaget lidt over 100 anmeldelser på den, fortæller han.

Bødestraf og ny køreprøve

Lokalpolitiet i Silkeborg kender udmærket til videoen og den farlige episode på motorvejen. Vicepolitiinspektør Jens Ole Pedersen fortæller, at det har fået konsekvenser for en 61-årig bilist.

- Vi har haft fat i ham, der kørte bilen, og vi har sigtet ham. Han forklarede, at han syntes, at det var okay at gøre, når motorvejen var spærret, og der ikke var andre muligheder.