Vanvidsbilist anholdt med promille på over to

Lidt før klokken 17 søndag eftermiddag fik politiet en anmeldelse fra en person, der i Silkeborg kørte bag ved en bil, som havde en besynderlig kørsel.

Det fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MIDTVEST.

Han slingrede afsted, hvis ikke han holdt stille, selvom der var grønt lys.

Da en politipatrulje nåede frem til stedet ved Godthåbsvej centralt i byen, stod det hurtigt klart, at en 35-årig polsk mand bag rattet i den slingrende Citroën Jumper skulle puste i alkometeret.

Anholdt og bilen beslaglagt

Med den vanvidsparagraf, der trådte i kraft tidligere på året, beslaglægger politiet for eksempel en bil, hvis promillen er over to. Og det var lige netop, hvad polakkens var.

Men ikke nok med at han fik beslaglagt køretøjet - fordi han er udlænding vil politiet også forsøge at få ham varetægtsfængslet som følge af den vanvittige kørsel.

Derfor skal han mandag fremstilles i grundlovsforhør.