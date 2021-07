Vand på vejbanerne: Skybrud årsag til flere uheld

Meget vand på vejene har påvirket trafikken flere steder fredag.

DMI udsendte tidligere på dagen et varsel om skybrud og torden for det meste af Jylland, som over middag blandt andet har ramt Midt- og Vestjylland med kraftig regn.

Våde vejbaner har flere steder været skyld i, at bilister har mistet grebet og er havnet i et uheld.