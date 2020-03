Vand og mel skaber magi: Cathrine har brugt 10 år på den bedste surdej

Cathrine Brandt har sin egen surdej til at stå på køkkenbordet og bruger den dagligt til at bage med. Foto: Rigmor Sams, TV MIDTVEST

Det burde egentlig være ret enkelt.

Lige dele vand og mel - så skal det bare have tid, og så har man en surdej.

Alligevel har Cathrine Brandt fra Ans de seneste 10 år arbejdet på at finde frem til det allerbedste surdejsbrød.

- Jeg synes, det er så fantastisk, at jeg har lyst til, at andre også skal opleve, at man kan bage nogle fantastiske brød, siger Cathrine Brandt.

Hun har en bachelor i sundhed og ernæring og kender magien i kemien, når hun bager med surdej. Og så har hun udgivet bogen 'Surdej', hvor hun deler sin viden og erfaringer om at lave og bage med surdej.

- Det er mikroorganismer, der hjælper. Dejen er en levende ting, og det er melets kvalitet, vandet og omgivelsernes temperatur, som er afgørende for, hvornår vores deje hæver, forklarer Cathrine Brandt.

Et hit på de sociale medier

Det dufter altid af hjemmebag i køkkenet i Ans, for Cathrine Brandt bager hver dag. Og surdejseksperten er så populær, at hun næsten har 32.000 følgere på Instagram. Her deler hun blandt andet billeder af de mange brød og kager, hun bager i køkkenet i Ans.

- Jeg drømmer ikke om, at det bliver kæmpestort, men jeg drømmer om at inspirere rigtig mange mennesker til at bage nogle fantastiske brød hjemme hos dem selv.

Udover arbejdet med at lave den perfekte surdej, så eksperimentere Cathrine Brandt også med bageprocessen og forskellige redskaber til bagningen.

På Instagram har Cathrine Brandt lige nu over 32.000 følgere, der følger med i hendes surdejs-eventyr. Foto: Instagram