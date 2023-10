Vand fossede ind i butik – oprydning vil tage flere dage

- Vi var totalt magtesløse, der var intet at gøre. Det er lidt deprimerende.

- Der var ikke noget vand, da vi mødte ind. Men ved otte-tiden begyndte det at regne ret kraftigt, og så gik der en halv time, så fossede det ind med vand, siger Peter Holst.

Det plejer at være skidt, som butikschef Peter Holst fejer sammen i VVS-butikken AO Silkeborg.

Det var ikke første gang, at AO Silkeborg fik masser af vand ind i butikken, men det var første gang, at så mange centimeter vand fossede ind.

- Det er tredje eller fjerde gang, at vi oplever det her. Jeg vil tro, der går et par dage, før der er ryddet op. Måske det bliver tre dage, siger han.

DMI havde varslet kraftig regn allerede mandag, og vejrprognosen viste at holde stik.

Flere steder i Midtjylland faldt der nemlig mellem 30 og 50 millimeter regn tirsdag morgen.

Og selv om butikken vidste, der ville falde meget vand, så kunne de ikke lede så meget vand væk.