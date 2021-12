Værnepligtige øver på kyllingebryster: Fra i dag vaccinerer de mennesker

Kan de nå at lære det hele på en dag?

- Det er et godt spørgsmål. Det håber jeg. Man skal ud og have det i hænderne, men vi har forsøgt at give dem så meget teori og forståelse for det, de skal gøre, at vi regner med, at de lærer det på en dag, siger Annette Jakobsen, der er sygeplejerske.

Levende mennesker og døde kyllingebryster er naturligvis ikke det samme at arbejde med, når det kommer til vaccinationen.

Men faktisk er det ikke så langt fra hinanden, som man skulle tro.

- Kyllingebryst er noget af det, der føles mest rigtigt, så vi har simpelthen tømt hele Bilka for kyllingebryster, siger Annette Jakobsen.