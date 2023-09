Vacciner udløser telefonstorm: Nu kommer regioner med opfordring

Telefonerne hos Region Midtjyllands booking-hotline bimler i disse dage ekstra meget.

I løbet af den seneste uges tid har man modtaget flere tusinde opkald omkring covid-19- og influenzavaccination.

Det oplyser Leni Hartmann Buhl Johansen, der er leder af regionens booking-hotline.

- Vi oplever rigtig mange opkald fra borgere, der har brug for hjælp til at booke en tid, forklarer Leni Hartmann Buhl Johansen, der også leder vaccinationsindsatsen ved Aarhus Universitetshospital.

Fra den 1. oktober kan alle, der er fyldt 65 år, blive vaccineret mod influenza og covid-19.

- Hos ældre og visse andre risikogrupper kan begge infektioner være alvorlige og i værste tilfælde være livstruende. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ældre og risikogrupper bliver vaccineret mod både influenza og covid-19, siger konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Der er vacciner nok

Leni Hartmann Buhl Johansen fortæller, at telefonstormen begyndte for en uges tid siden, hvor personer, der opfordres til at blive vaccineret, fik et brev fra myndighederne.

Hotlinen er blandt andre møntet på personer uden NemID/MitID, der ikke har mulighed for at booke en tid til vaccination.