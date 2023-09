Udnytter ny mulighed til at sikre flere ladere

Christian Nolsøe Nielsen er glad for sin elbil. Så glad, at han er forpersonen for Elbilforeningen i Danmark. Og som elbilejernes formand er det svært at være helt utilfreds her for tiden.

Der kommer nemlig flere og flere ladestandere op i det offentlige rum.

Fremgangen ses også i Christian Nolsøe Nielsens hjemby, Silkeborg.

I Silkeborg Kommune er man gået fra 69 til 152 offentligt tilgængelige ladere og fra 2 til 24 hurtigladere. Det gør kommunen til en af højdespringerne i Midt- og Vestjylland.

- I bilernes by er det vel en helt naturlig udvikling, siger Christian Nolsøe Nielsen med et stort grin og fortsætter:

- Nej, det er jo en fornøjelse. Og den udvikling kan vi kun presse på for, at andre også følger efter, siger elbilsejernes forperson.

Kan se langt flere elbiler

Silkeborg er nu den midt- og vestjyske kommune med både flest ladere i alt og også flest hurtigladere. Stigningen er også blandt de højeste i landsdelen.

Men det har også været nødvendigt at få flere ladere i det offentlige rum, mener Christian Nolsøe Nielsen.

- Jeg kan se, at der er langt flere elbiler nu end for et år siden. Der er markant flere elbiler, siger han.

Silkeborg er da også den kommune i det midt- og vestjyske, hvor antallet af elbiler er højest. Det viser en analyse fra Grønnere Elforbrug: Her bor elbilerne - Grønnere Elforbrug

Derfor kan det jo være nærliggende at spørge om byen, hvor nogle bilforhandlere siden 1970’ere har gjort byen kendt som bilernes by, nu også skal til at være elbilernes by.

- Det må du gerne kalde den, siger Martin Jakobsen (K), der er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Udvalgsformanden bliver bakket op af Christian Nolsøe Nielsen.

- Jeg tror faktisk, at der er en stor chance for, at bilforhandlerne godt kan se, at hvis man skal sælge biler fremover, bliver det elbiler, siger Christian Nolsøe Nielsen.

Ny mulighed for bedre udbredelse

Kommunen har taget imod en ny mulighed fra staten. For med en ny lov sidste år blev det pludseligt muligt for kommunerne at lave udbud om standere på arealer, som det offentlige ejer.

Det kan være ved skoler, børnehaver, biblioteker, plejehjem og lignende.

For at undgå at firmaer som Clever, Eon eller andre operatører, der kan byde ind på at drive ladepladserne, ikke kun sige ja til de allerbedste steder, har kommunen udbudt ladestander-opgaverne i puljer.

På den måde vil man sikre, at der ikke kun bliver i Silkeborg by, at der kommer flere el-ladestandere i det offentlige rum.

- Det har sådan set fungeret rigtig fint. Det har vi egentlig fra starten af været opmærksomme på ved at være lidt på forkant på udviklingen. Det bærer en form for frugt lige nu, siger Martin Jakobsen.

I kommunen satser man derfor også grønt, når medarbejderne skal til at køre rundt. Christian Nolsøe Nielsen er ansat i Silkeborg Kommune og kører rundt i den første eldrevne tjenestebil i kommunen.

Kan gå endnu hurtigere

Men der kommer mange flere kommunale elbiler fremover.

Udvalgsformand Martin Jakobsen fortæller, at kommunen regner med at skifte 300 biler ud, så de kører på el. det bliver biler i hjemmeplejen, ved materielgården og lignende.

Så ja, der bliver nok behov for endnu flere ladere.

- I en periode skal vi vænne os til den her hastighed og nok også til, at udrulning kommer til at gå endnu hurtigere i nogle år, siger Christian Nolsøe Nielsen.