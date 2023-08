Uddannelse scorer topkarakter

Det kører som smurt for samarbejdet mellem Erhvervsskolen College 360 i Silkeborg og deres samarbejdsvirksomheder.

I hvert fald hvis man skal tro en ny undersøgelse foretaget af SMVdanmark, der er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Her scorer samarbejdet omkring mekanikerlærlinge nemlig tæt på topkarakter. Skolen får 9,7 ud af 10 i karakter, når virksomhederne skal vurdere samarbejdet med skolen.

- Det er den største anerkendelse, man kan få at score næsten fuldt hus. Det er vi rigtigt glade for og meget stolte over, siger Daniel Krarup Jørgensen, der er uddannelsesleder for autouddannelserne på College 360.