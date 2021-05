Tyveri udviklede sig: 25-årig skubbede Netto-ansat

Skubbede og blev røver i stedet for tyv



Uden for forretningen tog en medarbejder fra Netto fat i manden og sagde, at han skulle betale for varerne. Det fik den 25-årige mand til at skubbe til medarbejderen, så personen væltede ind i nogle indkøbkurve.

Politiet blev tilkaldt, og en patrulje fangede gerningsmanden ikke langt derfra.

Nu er han anholdt, og jurister skal mandag morgen vurdere, om sagen er tilpas alvorlig til, at politiet skal forsøge at få ham varetægtsfængslet.