Tyve fuppede flere ældre

Tre gange forsøgte svindlere samme nummer hos tre forskellige kvinder i Silkeborg tirsdag eftermiddag.

- Svindleren, som udgiver sig for at være fra kvindernes bank, opholder offeret i telefonen, formentlig for at holde den forurettede fra at ringe til en pårørende, siger Peter Justesen fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Banker advarer med ny kampagne

Kvinderne i Silkeborg er ikke alene om de ubehagelige oplevelser.

I første halvår af 2022 lykkedes det digitale svindlere at lokke 35,3 millioner kroner ud af danskernes bankkonti.

Det har fået pengeinstitutternes brancheforening, Finans Danmark, til at lave en ny kampagne, som skal få folk til at blive mere kritiske, og undgå de digitale svindelnumre.

- Vi har bygget nogle gode systemer, der er ret sikre, blandt andet ved brug af brugernavne og koder. Men hvis folk giver de oplysninger videre, så åbner systemerne sig op. Derfor er det utroligt vigtigt at få skabt opmærksomhed på, at man aldrig skal udlevere sine personlige oplysninger, siger direktør Ulrik Nødgaard, Finans Danmark til Ritzau.

- Hverken banker, politi, Nets eller andre myndigheder ville ringe og bede om at få oplysninger som for eksempel MitID-login. Det sker ikke. Hvis nogen henvender sig på den måde, så er det svindel, siger Ulrik Nødgaard.

Kampagnen er lavet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finans Danmark.

Kampagnen foregår blandt andet på sociale medier og med tv-spots, hvor skuespilleren Bodil Jørgensen medvirker.

Lykkedes at flygte

I to af tilfældene i Silkeborg lykkedes det dog ikke tyvene at slippe afsted med kvindernes betalingskort.

Det ene sted var kvindens nabo opmærksom og kom over for at spørge ind til buddet, som kvinden ville udlevere sit betalingskort til.

Buddet nåede at flygte fra stedet og fik ikke kvindens kort med sig hjem.

Et andet sted blev offeret for svindlen selv mistænkelig og udleverede derfor ikke sit kort, mens det et tredje sted lykkedes svindleren at franarre en kvinde hendes betalingskort.

Peter Justesen fra Lokalpolitiet i Silkeborg fortæller, at det ikke er første gang, samme fupnummer har floreret.

- Fremgangsmåden er velkendt, men det sker stadig igen og igen, siger Peter Justesen.

Derfor retter politiets opfodring sig i højere grad mod de pårørende, fortæller han.

- Vi opfordrer til, at de pårørende får informeret de ældre om, at hvis banken ringer, skal man lægge på og ringe til sine pårørende, eller ringe til almindelige nummer til banken.