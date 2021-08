Tusinder af ledige vaccinetider bekymrer: - Det er alarmerende

I den midtjyske region har 952.400 borgere fået første stik. Det svarer til 71,3 procent af borgerne i regionen. 683.000 af dem er helt færdigvaccinerede, men noget tyder på, at tempoet i vaccinationsprogrammet er ved at falde.

I denne første uge af august er der per opgørelsen fra den 29. juli 38.000 ledige tider til 1. stik. I næste uge er der hele 70.000 ledige tider i regionen.

Vaccine uden reservation

Region Midtjylland arbejder ifølge direktøren løbende på, hvad regionen kan gøre for at få flere til at få sig vaccineret.

I fredags åbnede regionen op for vaccination af borgere, der kan gå direkte ind fra gaden uden forudbestilling, dog foreløbigt kun ved vaccinationscenteret i Randers. Det var i første omgang et forsøg, for at finde ud af, om det kan lade sig gøre at køre vaccinationerne uden forudgående bestilling.

- Jeg tror også, ferien spiller ind, svarer Ole Thomsen på spørgsmålet om, hvorfor det ser ud til, at tempoet i vaccinationsprogrammet falder.

- Det burde være attraktivt at blive vaccineret. Det ér det. Det ville da være godt, hvis flere unge bookede en tid, siger direktøren med henvisning til, at det er i de yngre målgruppe, der er lavest tilslutning til vaccinationsprogrammet, siger Ole Thomsen.

Det er i gruppen af midtjyder i 30'erne, der er færrest, som har fået første stik. Det er også den gruppe, der fik tilbudt første vaccinestik senest, påpeger regionsdirektøren.