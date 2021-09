Truer farmes fremtid: Umuligt at øremærke hjorte i fangenskab

Fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen, er langt fra tilfreds med, at det er sådan fremtiden ser ud for dansk hjorteavl.

- Der er gået regelforbistring i den. Det kan enhver høre. Derfor er det også en klar melding her fra virkeligheden, hvor vi kan se problemet, at dobbeltregistreringen skal fjernes, for man sikrer jo registreringen i sidste ende, når kalven er blevet større, siger han.