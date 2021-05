Trods dramatisk afslutning: Paddlesurfer i mål efter knap 11 timer på havet

Brættet er kendetegnet ved, at den t-formede finne bruger vind og bølger til at løfte brættet over vandet og skabe fremdrift, men fem kilometer før målstregen i den lille havneby, Bua, 20 kilometer nord for Varberg, forsvandt vind og bølger. Nu havde Casper Steinfath kun to valg: At give op eller kæmpe sig de sidste kilometer liggende på sit bræt og padle sig ved med hænderne.