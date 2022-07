Tre ukrainske kvinder flygtede sammen - nu er de tvunget fra hinanden

Anders Hartvig mener dog ikke, at kommunen har gjort nok for at hjælpe til de tre kvinder og deres børn. Han mener, at Integrationslovens paragraf 18 giver kommunerne mulighed for selv at overtage integrationsansvaret.

- Der er en særregel, og den har man bare ikke benyttet, siger han.

Sager kan genoptages

Udlændingestyrelsen er nu blevet bedt om at genoverveje placeringen af den ukrainske familie.

I et skriftlig svar til TV MIDTVEST skriver styrelsen, at man ikke kan kommentere den konkrete sag - men generelt lyder det, at en sag godt kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger, som kunne have ført til en anden afgørelse, da sagen blev afgjort.