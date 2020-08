Travlhed for brandvæsenet: Tørt høstvejr betyder flere markbrande

Der er nok at se til for landsdelens brandmænd lige nu.

Med de seneste ugers knastørre sommervejr har landmændene haft nærmest perfekte betingelser for at få høsten i hus, men tørken betyder samtidig, at der ikke skal meget til, før en mark pludselig står i flammer.

- Ilden løber lynhurtigt, når markerne er så tørre, og de seneste 14 dage har vi godt kunnet mærke, at der er kommet flere brande i takt med, at landmændene får høstet, fortæller indsatsleder Lasse Magnussen fra Midtjysk Brand & Redning.

Tårnhøjt tørkeindeks

DMIs tørkeindeks ligger lige nu på 9,8. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 betyder høj risiko for tørke.

Med et højt tørkeindeks er der samtidig en høj risiko for brandfare, og det kan ses på de mange markbrande, der opstår rundt omkring. Alene mandag var der seks meldinger om markbrande i Midt- og Vestjylland.

Den største markbrand var på Tingvejen ved Silkeborg, hvor der udbrød kraftig brand i en stor halmpresser. En fejl på et svinghjul fik gnister til at springe, og det startede en brand på den høstede mark. Halvanden time efter at branden opstod, var brandvæsenet stadig i gang med efterslukningsarbejdet.

- Branden er under kontrol, men det er et godt eksempel på, at det nemt kan gå galt med de her store maskiner. Bare en enkelt gnist kan være nok, siger Lasse Magnussen fra Midtjysk Brand & Redning.