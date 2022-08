To sjældne oddere født i AQUA

- Vi er meget stolte, for de er meget store. Jeg gætter på, at de vejer 150 gram, så de er nogle store bamser, der er mange, der gerne vil have fingrene i dem, siger han.

Den første unge blev født fredag eftermiddag, og ungerne kom til verden med cirka 15 timers mellemrum.

Det er odderne, Liv og Lennie, der igen er blevet forældre, de fik nemlig også unger sidste år, og det var faktisk første gang i 13 år.

Eftertragtet avlssamarbejde

De nyfødte oddere er gode til at avle på, fordi de kommer af vildtfødte forældre, og derfor ikke er beslægtede med andre oddere i de zoologiske haver, forklarer zoologen.