Tidligere ansat på plejecentre: - Det hele sejlede

Hos Enhedslisten erklærer man sig enig i, at kommunen har udfordringer på plejeområdet.

- Det er stærkt bekymrende, lyder det fra Lene Fruelund, medlem af Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune for Enhedslisten.

Hun tilføjer:

- Det er jo en ualmindelig trist historie oppe på Gødvad, men selvfølgelig bekymrer det mig, når der er nogen, der siger, at det ikke er isoleret dertil.

Som medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune har du så ikke et ansvar for, at situationen er som, som den er?

- Jo, jo, og det ansvar det er efter min opfattelse, at de medarbejdere har for trange arbejdsmæssige vilkår til at løfte den opgave, som de skal løfte.