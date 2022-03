Thomas kørte mod den ukrainske grænse - men så ændrede planerne sig

Ifølge den polske hjælpearbejder, han var i kontakt med, så har man i Polen ændret strategi i forhold til de ukrainske flygtninge. I stedet for at sende så mange som muligt videre, så forsøger man nu at hjælpe dem med blandt andet overnatning og psykologhjælp, mens de stadig er tæt på Ukraine.

Lang tur har ikke været spildt

Forud for turen fortalte Thomas Winter Møller til TV MIDTVEST, at han var klar til at tage flygtninge med tilbage til Danmark.

- Fordi jeg kan, og fordi jeg bør. Det er ikke en menneskeret, det er en menneskepligt, sagde han inden afgang.

Nu er han på vej hjem i en gabende tom minibus, hvor han kun har selskab af sin søn. Men selv om han ikke nåede hele vejen til den ukrainske grænse, og selv om det ikke blev nødvendigt at tage ukrainere med tilbage, så føler han i høj grad, at turen har været noget værd.

- Det har været en lang tur, men den har været nyttefuld og formålstjenlig. Det har ikke på nogen som helst måde været spildt.

Han regner med at være hjemme igen tidligt onsdag morgen. Hvorvidt denne tur bliver den sidste, må tiden vise.

- Jeg kunne godt være fristet til at fortsætte indsamling af nødhjælp i Danmark, men måske skal det koordineres på en anden måde, så vi kan samle flere ting ind og for eksempel køre afsted i en lastbil. Men kun hvis der stadig er brug for det. Først skal vi hjem, og så tager vi en finger på pulsen, slutter familiefaren fra Silkeborg.