Sygehus blev advaret om overgrebslæge: To måneder senere begik han endnu et overgreb

Radiostationen er kommet i besiddelse af en lægehenvisning, som hospitalet modtog, idet en 42-årig kvinde anmodede om at skifte sygehuset i Viborg ud med sygehuset i Horsens efter at være blevet befamlet af den nu dømte Carlos Shiralipour.

Regionshospitalet i Horsens blev sidste år advaret om, at den nu voldtægtsdømte læge Carlos Shiralipour havde krænket en patient - to måneder senere begik han endnu et seksuelt overgreb mod en anden kvindelig patient.

At ingen reagerede på kvindens oplevelse kalder advokaten for den 28-årige kvinde, der senere blev udsat for et seksuelt overgreb af Carlos Shiralipour, for pligtforsømmelse.

- Hvis der var blevet handlet på det her, som man burde og skulle have gjort, så var det, der skete med min klient, aldrig sket, fordi det foregår et par måneder senere, siger kvindens advokat, Henrik Hougaard, til Radio4.

Fire overgreb på to måneder

I sidste uge blev den i dag 31-årige læge fra Viborg, Carlos Gaewkheo Shiralipour, ved Vestre Landsret idømt to års ubetinget fængsel samt frataget retten til at arbejde som læge.

Han havde da siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år, hvor han blev anholdt og senere tiltalt for i alt fire overgreb begået på sygehuse i Aarhus og Viborg over en periode på to måneder i starten af 2022.

Den unge læge blev først i byretten og senere i landsretten dømt for at have krænket to forskellige patienter ved at tage dem på brysterne under en undersøgelse, mens de kom ind med skader på henholdsvis knæ og albue.

Han blev desuden dømt for at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod to kvindelige patienter.

I det ene tilfælde foretog han en vaginalundersøgelse med fingrene, ligesom han pressede sit underliv mod hendes hånd, da hun kom ind med skader på knæ og ankel efter et fald.

I det sidste tilfælde foretog han i marts 2022 - omkring to måneder efter de andre episoder - både vaginal-, rektal-, bryst- og hofteundersøgelser på en kvinde indlagt med - og udredt for - influenza.

I ingen af tilfældene noterede han undersøgelserne i patienternes journaler.