Storbrand i Silkeborg: Fik reddet halvdelen af bygningen

Siden eftermiddag har flammer raseret hos virksomheden Raffir Aps i Linå ved Silkeborg. Over 30 brandfolk fra fem brandstationer i Midtjylland har arbejdet sammen om at få slukket branden siden klokken 17. - Da vi kom herud, var branden i produktionsdelen allerede fuldt udviklet, fortæller indsatsleder Lasse Clemensen fra Midtjysk Brand & redning. Derfor gjaldt det om at redde værdierne fra virksomhedens bygning, og forhindre branden i at brede sig, forklarer han. Fik reddet halvdelen af bygningen - Da vi kommer derud er der allerede røg fra taget, der står flammer ud ad døre og vinduer og porte, så på det tidspunkt er var det for sent i produktionslokalet, det stod ikke til at redde, fortæller han. Men alle kontorer og virksomhedens råvarer lå i en anden halvdel af bygningen, som det lykkedes brandfolkene at redde ud.

- Vi har kæmpet hårdt, for vi skulle både have værdierne ud af bygning, samtidig med, at vi skulle sikre os, at branden ikke spredte sig. Men vi var heldige - nogle ville sige dygtige - så det lykkedes rent faktisk, siger Lasse Clemens. - Det er faktisk det, man kunne kalde en ret god dag på kontoret, siger han.

Der var masser af brandfolk fra hele Midtjylland til stede ved branden - og også politiet var vidne til den store brand. Foto: SpotFoto

Helt nyt udstyr stod sin prøve Brandfolk fra både Silkeborg, Kjellerup, Galten, Fårevang og Skanderborg kom til undsætning, da meldingen om en industribygning i brand tikkede ind hos brandvæsnet omkring klokken 17 tirsdag aften. En stor del af indsatsens succes bunder i helt nyt udstyr, som Østjyllands Brandvæsen havde med.

