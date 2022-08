Stod klar til optælling, men ingen kom forbi

Forvaltningsplanen skal være med til at sikre, at der hverken bliver for mange eller for få grågæs. Den udfordring skal udbredelseslandene løse i fællesskab. For mange grågæs skaber nemlig problemer.

- Vi skal forvalte gæssene rigtigt. Vi skal sikre, at jagten på arten er bæredygtig, og at vi kan skrue op og ned for jagttrykket for at mindske nogle af de problemer, vi har. Der har været en stigning i grågås-bestanden, som betyder, at landbruget får nogle problemer med arten. De laver for eksempel markskader, og lufthavne kan også have problemer med gåsen.